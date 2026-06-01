Les rendez-vous de la Libre Usine – Benjamin Jarry et Ricardo Martinez Ramos, Libre Usine (La), Nantes
Les rendez-vous de la Libre Usine – Benjamin Jarry et Ricardo Martinez Ramos, Libre Usine (La), Nantes jeudi 4 juin 2026.
Les rendez-vous de la Libre Usine – Benjamin Jarry et Ricardo Martinez Ramos Jeudi 4 juin, 18h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:45:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:45:00+02:00
Du bout de la pensée est une ré-interprétation d’une partie des six gnossiennes d’Erik Satie, compositeur et pianiste français. Les gnossiennes sont des pièces de piano décrites comme lentes et répétitives. Ricardo Martinez Ramos et Benjamin Jarry accompagnés de leur violoncelle et de leur flûte traversière dialoguent avec des dispositifs numériques et électroniques pour donner un nouveau souffle aux partitions d’Erik Satie.
Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Benjamin Jarry et Ricardo Martinez Ramos vous invite à découvrir un extrait de leur spectacle, suivi d’un échange. sortie de résidence ouverture publique
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