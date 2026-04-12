Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes jeudi 4 juin 2026.
Point Information Nantes Solidaire Jeudi 4 juin, 15h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T15:30:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T15:30:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
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