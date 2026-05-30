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Anime ton quartier Dervallières square Joncours Nantes

Anime ton quartier Dervallières square Joncours Nantes

Anime ton quartier Dervallières square Joncours Nantes vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : square Joncours

Adresse : rue joncours

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…L’animation se déroulera au square Joncours.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

square Joncours Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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