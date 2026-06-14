Anime ton quartier Dervallières Terrain multi-sports Meissonier Nantes
Anime ton quartier Dervallières Terrain multi-sports Meissonier Nantes vendredi 17 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…L’animation se déroulera au square Meissonnier.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Terrain multi-sports Meissonier Dervallières – Zola Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
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