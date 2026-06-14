Anime ton quartier Dervallières Terrain multi-sports Meissonier Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme : escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…L’animation se déroulera au square Meissonnier.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Terrain multi-sports Meissonier Dervallières – Zola Nantes 44100

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



Afficher la carte du lieu Terrain multi-sports Meissonier et trouvez le meilleur itinéraire

