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Anime ton quartier Dervallières Terrain multi-sports Meissonier Nantes

Anime ton quartier Dervallières Terrain multi-sports Meissonier Nantes

Anime ton quartier Dervallières Terrain multi-sports Meissonier Nantes vendredi 28 août 2026.

Lieu : Terrain multi-sports Meissonier

Adresse : Rue Ernest Meissonnier

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…L’animation se déroulera au square Meissonnier.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Terrain multi-sports Meissonier Dervallières – Zola Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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