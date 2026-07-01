Anime ton quartier Dervallières, Terrain multi-sports Meissonier, Nantes

Informations pratiques

Anime ton quartier Dervallières Vendredi 28 août, 14h00 Terrain multi-sports Meissonier Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Au programme : escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…

L’animation se déroulera au square Meissonnier.

D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Terrain multi-sports Meissonier Rue Ernest Meissonnier, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}]

Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION