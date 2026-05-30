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Anime ton quartier Doulon-Bottière square de la grande Noue Nantes

Anime ton quartier Doulon-Bottière square de la grande Noue Nantes

Anime ton quartier Doulon-Bottière square de la grande Noue Nantes vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : square de la grande Noue

Adresse : 3 rue Gabriel Lippman, 44200 Nantes

Ville : 44319 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public, En famille, Jeune Public 

Au programme : slackline, escalade, tir à l’arc, espace lecture écriture, Just Dance avec la TAN et bien d’autres activités… L’animation se déroulera au square de la Grande Noue. D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

square de la grande Noue Nantes 44319
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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