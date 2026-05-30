Anime ton quartier Doulon-Bottière square de la grande Noue Nantes
Anime ton quartier Doulon-Bottière square de la grande Noue Nantes vendredi 3 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public
Au programme : slackline, escalade, tir à l’arc, espace lecture écriture, Just Dance avec la TAN et bien d’autres activités… L’animation se déroulera au square de la Grande Noue. D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
square de la grande Noue Nantes 44319
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
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