Anime ton quartier Doulon-Bottière square de la grande Noue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public

Au programme : slackline, escalade, tir à l’arc, espace lecture écriture, Just Dance avec la TAN et bien d’autres activités… L’animation se déroulera au square de la Grande Noue. D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

square de la grande Noue Nantes 44319

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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