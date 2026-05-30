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Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes

Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes

Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes jeudi 27 août 2026.

Lieu : Prairie d'Amont

Adresse : Cours de la Prairie d'Amont / 9 allée Alain Gerbault

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : escalade, rugby, tir à l’arc, roller, slackline, tennis ballon et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur la praire d’amont. .D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Prairie d’Amont Île de Nantes Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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