Salon de lecture et balade contée Parc de la Noé Mitrie Nantes
Salon de lecture et balade contée Parc de la Noé Mitrie Nantes jeudi 23 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Salon de lecture pour tous et balade contée à 16h.Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture
Parc de la Noé Mitrie Nantes 44300
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