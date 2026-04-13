Anime ton quartier Malakoff Esplanade d’Angleterre Nantes
Anime ton quartier Malakoff Esplanade d’Angleterre Nantes lundi 13 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-13 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : escalade, tir à l’arc, parkour, athlétisme et bien d’autres activités encoreL’animation se déroulera dans le quatier Malakoff sur l’esplanade d’Angleterre.D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Esplanade d’Angleterre Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
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