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Anime ton quartier Malakoff Esplanade d’Angleterre Nantes

Anime ton quartier Malakoff Esplanade d’Angleterre Nantes

Anime ton quartier Malakoff Esplanade d’Angleterre Nantes lundi 13 avril 2026.

Lieu : Esplanade d'Angleterre

Adresse : rue d'Angleterre

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-13 14:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : escalade, tir à l’arc, parkour, athlétisme et bien d’autres activités encoreL’animation se déroulera dans le quatier Malakoff sur l’esplanade d’Angleterre.D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Esplanade d’Angleterre Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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