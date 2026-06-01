Blablacourses, salle des 4 carrés, Nantes

Blablacourses 16 – 30 juin, les mardis salle des 4 carrés Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T14:00:00+02:00 – 2026-06-30T16:00:00+02:00

Cycle de 3 ateliers animés par une diététicienne qui travaille en collaboration avec la Ligue Contre le Cancer.

Participants : minimum 5 – maximum 10

Objectif général :

Améliorer les choix alimentaires afin de réduire les risques de cancers et autres pathologies chroniques.

– Echanger sur vos habitudes d’achat

– Mise en pratiques dans notre « faux magasin »

-Astuces et conseils adaptés

-Remise de lots utiles pour faire vos courses

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Conseils pour faire des courses saines, équilibrées et économiques Alimentation Nutrition