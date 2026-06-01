Séances Ciné : Harvey Milk de Gus Van Sant, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes

Séances Ciné : Harvey Milk de Gus Van Sant Mardi 16 juin, 14h00 Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Gratuit, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T16:00:00+02:00

Un film biographique présentant le portait d’Harvey Milk, homme politique américain militant pour les droits civiques des homosexuels dans les années 1970.

Maison de Quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Diffusion du film Harvey Milk de Gus Van Sant cinéma lgbt