Anime ton quartier Nantes Nord Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme : slackline, escalade, tennis ballon, grimp’arbre, tyrolienne et bien d’autres activités…L’animation se déroulera à proximité du centre socioculturel.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes 44300

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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