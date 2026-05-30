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Anime ton quartier Nantes Nord Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes

Anime ton quartier Nantes Nord Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes

Anime ton quartier Nantes Nord Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères - Accoord

Adresse : 12 Rue de Concarneau, 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : slackline, escalade, tennis ballon, grimp’arbre, tyrolienne et bien d’autres activités…L’animation se déroulera à proximité du centre socioculturel.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Centre socioculturel Bout-des-Landes Bruyères – Accoord Nantes 44300
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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