Anime ton quartier Nantes Nord Centre Socioculturel Des Renards, Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme : boxe, roller, athlétisme, football, VTT, grimp’arbre, tyrolienne et bien d’autres activités.L’animation se déroulera à proximité du centre sociocultuel des Renards-Boissière.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Centre Socioculturel Des Renards, Nantes 44323

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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