Anime ton quartier Nantes Nord Centre Socioculturel Des Renards, Nantes
Anime ton quartier Nantes Nord Centre Socioculturel Des Renards, Nantes mercredi 26 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : boxe, roller, athlétisme, football, VTT, grimp’arbre, tyrolienne et bien d’autres activités.L’animation se déroulera à proximité du centre sociocultuel des Renards-Boissière.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Centre Socioculturel Des Renards, Nantes 44323
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Afficher la carte du lieu Centre Socioculturel Des Renards, et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes !, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- La Pride 2026 au Warehouse, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- Saison Vagabonde : Spectacle de danse du Conservatoire Miroir d’eau Nantes 14 juin 2026
- Concert de cuivres de L’Enfanfare Pôle associatif Félix Thomas Nantes 14 juin 2026
- Coupures – Comédie par la Cie Les Gratinés Maison de quartier Bottière Nantes 14 juin 2026