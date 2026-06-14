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Anime ton quartier Nantes Nord Centre Socioculturel Des Renards, Nantes

Anime ton quartier Nantes Nord Centre Socioculturel Des Renards, Nantes

Anime ton quartier Nantes Nord Centre Socioculturel Des Renards, Nantes mercredi 26 août 2026.

Lieu : Centre Socioculturel Des Renards,

Adresse : 9 bis rue Jean de La Bruyère, 44300 Nantes

Ville : 44323 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : boxe, roller, athlétisme, football, VTT, grimp’arbre, tyrolienne et bien d’autres activités.L’animation se déroulera à proximité du centre sociocultuel des Renards-Boissière.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Centre Socioculturel Des Renards, Nantes 44323
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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