Anime ton quartier Nantes Nord complexe sportif Géraudiere Nantes
Anime ton quartier Nantes Nord complexe sportif Géraudiere Nantes mercredi 1 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 14:00 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
Au programme : boxe, athlétisme, football, VTT et bien d’autres activités.L’animation se déroulera au complexe sportif de la Géraudière.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
complexe sportif Géraudiere Nantes 44300
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
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