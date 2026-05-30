Anime ton quartier Nantes Nord complexe sportif Géraudiere Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 14:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Au programme : boxe, athlétisme, football, VTT et bien d’autres activités.L’animation se déroulera au complexe sportif de la Géraudière.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

complexe sportif Géraudiere Nantes 44300

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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