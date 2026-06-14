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Anime ton quartier Nantes Sud City Stade / Terrain multi-sports Clos Toreau Nantes

Anime ton quartier Nantes Sud City Stade / Terrain multi-sports Clos Toreau Nantes

Anime ton quartier Nantes Sud City Stade / Terrain multi-sports Clos Toreau Nantes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : City Stade / Terrain multi-sports Clos Toreau

Adresse : 3 Rue d'Hasparren

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : escalade, rugby, tir à l’arc, roller, slackline, tennis ballon et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur le terrain des possibles.D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

City Stade / Terrain multi-sports Clos Toreau Nantes Sud Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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