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Anime ton quartier Terrain multisports Nantes

Anime ton quartier Terrain multisports Nantes

Anime ton quartier Terrain multisports Nantes vendredi 28 août 2026.

Lieu : Terrain multisports

Adresse : 8 rue Ernest Meissonnier, 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17 

Escalade, poney, structures gonflables, mountainboard, vtt et d’autres activités sportives proposéEs par l’animation sportive municipale secteur ouest

Terrain multisports Nantes 44100


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