Anime ton quartier Terrain multisports Nantes
Anime ton quartier Terrain multisports Nantes vendredi 28 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17
Escalade, poney, structures gonflables, mountainboard, vtt et d’autres activités sportives proposéEs par l’animation sportive municipale secteur ouest
Terrain multisports Nantes 44100
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