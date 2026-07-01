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Anime ton quartier, Terrain multisports, Nantes

vendredi 28 août 2026 · Terrain multisports · Nantes

Anime ton quartier, Terrain multisports, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Terrain multisports
Adresse
8 rue Ernest Meissonnier, 44100 Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Anime ton quartier Vendredi 28 août, 14h00 Terrain multisports Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Escalade, poney, structures gonflables, mountainboard, vtt et d’autres activités sportives proposéEs par l’animation sportive municipale secteur ouest

Terrain multisports 8 rue Ernest Meissonnier, 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire
Escalade, poney, structures gonflables, mountainboard, vtt et d’autres activités sportives proposéEs par l’animation sportive municipale secteur ouest animations sportives

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