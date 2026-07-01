Anime ton quartier, Terrain multisports, Nantes

Informations pratiques

Anime ton quartier Vendredi 28 août, 14h00 Terrain multisports Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Escalade, poney, structures gonflables, mountainboard, vtt et d’autres activités sportives proposéEs par l’animation sportive municipale secteur ouest

Terrain multisports 8 rue Ernest Meissonnier, 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Escalade, poney, structures gonflables, mountainboard, vtt et d’autres activités sportives proposéEs par l’animation sportive municipale secteur ouest animations sportives