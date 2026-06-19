Anim’Marché avec Erwan et son orgue de barbarie Nogent-le-Rotrou samedi 8 août 2026.

Nogent-le-Rotrou

Anim’Marché avec Erwan et son orgue de barbarie

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 11:11:00

fin : 2026-08-08 12:11:00

Date(s) :

2026-08-08

Anim’Marché avec Erwan et son orgue de barbarie.

Rendez-vous tous les samedis de l’été à 11 h 11 sur le marché de Nogent-le-Rotrou (sauf le 1er août à 11 h 45) pour un intermède musical gratuit.

Anim’Marché avec Erwan et son orgue de Barbarie.

Musicien de rue avec son orgue de barbarie pour partager un répertoire d’hier et d’aujourd’hui.

Repli salle des colonnes en cas de mauvais temps .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

Anim’Marché with Erwan and his barrel organ.

Join us every Saturday this summer at 11:11 a.m. at the Nogent-le-Rotrou market (except August 1 at 11:45 a.m.) for a free musical interludeE8.

L’événement Anim’Marché avec Erwan et son orgue de barbarie Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE