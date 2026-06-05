Onet-le-Château

Anim&Vous

Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

Découvrez la saison culturelle 2026/2027, les services culturels municipaux et les nombreuses activités associatives et sportives proposées tout au long de l’année. Un rendez-vous convivial pour rencontrer les acteurs de la vie culturelle.

La Ville d’Onet-le-Château vous invite à son grand week-end de rentrée, un événement festif et convivial destiné à faire découvrir toute la richesse de la vie culturelle, associative et sportive de la commune.

Le vendredi 4 septembre, rendez-vous au Théâtre municipal La Baleine pour la présentation officielle de la saison culturelle 2026/2027. Une soirée placée sous le signe de la découverte, avec un aperçu des spectacles, événements et temps forts qui rythmeront l’année à venir.

Le samedi 5 septembre, les habitants pourront rencontrer les équipes des services culturels de la Ville sur la Place des Artistes ainsi qu’au Café Culturel Le Krill. Une occasion privilégiée pour s’informer sur les activités, les projets et les offres culturelles accessibles à tous.

Le dimanche 6 septembre, l’Athyrium et ses alentours accueilleront les associations castonétoises qui présenteront leurs activités et partageront leur passion avec le public. Des démonstrations et initiations permettront également de découvrir les nombreuses disciplines sportives pratiquées sur la commune.

Tout au long de ce week-end, petits et grands pourront échanger avec les acteurs locaux, s’informer sur les activités proposées et préparer leur rentrée dans une ambiance chaleureuse et dynamique. Un événement incontournable pour découvrir ou redécouvrir la richesse du tissu culturel, associatif et sportif d’Onet-le-Château. .

Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Discover the 2026/2027 cultural season, municipal cultural services and the many associative and sporting activities on offer throughout the year. It’s a convivial opportunity to meet those involved in cultural life.

L’événement Anim&Vous Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)