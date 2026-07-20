Crash Test Onet-le-Château
samedi 16 janvier 2027 · Onet-le-Château
Informations pratiques
Onet-le-Château
Crash Test
Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-16
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
Co-organisé avec la MJC Onet-le-Château
Le Crash Test revient !
Une soirée dédiée aux découvertes musicales, où plusieurs artistes viennent tester leur projet en conditions live devant le public. Ici, pas de compétition juste de l’énergie, de la création et des artistes qui se lancent.
Le public joue aussi son rôle en soutenant la scène locale et en encourageant les groupes dans leurs premiers pas sur scène. .
Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Co-organized with the MJC Onet-le-Château
L’événement Crash Test Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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