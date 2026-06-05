Tournoi Tennis de table Onet-le-Château
Tournoi Tennis de table Onet-le-Château dimanche 30 août 2026.
Onet-le-Château
Tournoi Tennis de table
Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Cette année encore, le Tennis de Table Onet-le-Château organisera son tournoi Open de tennis de table.
Cet événement, ouvert aux joueurs de tous niveaux, réunira passionnés et compétiteurs dans une ambiance conviviale et sportive. Venez encourager les participants et découvrir le tennis de table tout au long du week-end ! .
Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 81 64 54 70 mailoctt12850@gmail.com
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English :
Once again this year, Tennis de Table Onet-le-Château is organizing its Open table tennis tournament.
L’événement Tournoi Tennis de table Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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