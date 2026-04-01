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Anita Conti l’appel du large Cinéma Sainte Barbe Roscoff

Anita Conti l’appel du large Cinéma Sainte Barbe Roscoff vendredi 10 avril 2026.

Lieu : Cinéma Sainte Barbe

Adresse : 14B Rue Yann d'Argent

Ville : 29680 Roscoff

Département : Finistère

Début : 2026-04-10T20:00:00

Fin : 2026-04-10T23:00:00

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Roscoff

Anita Conti l’appel du large

Cinéma Sainte Barbe 14B Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :
2026-04-10

Projection suivie d’une discussion avec l’équipe du film .   .

Cinéma Sainte Barbe 14B Rue Yann d’Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne  

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English : Anita Conti l’appel du large

L’événement Anita Conti l’appel du large Roscoff a été mis à jour le 2026-04-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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