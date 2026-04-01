Anita Conti l’appel du large Cinéma Sainte Barbe Roscoff

Roscoff

Anita Conti l’appel du large

Cinéma Sainte Barbe 14B Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Projection suivie d’une discussion avec l’équipe du film . .

Cinéma Sainte Barbe 14B Rue Yann d’Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Anita Conti l’appel du large

L’événement Anita Conti l’appel du large Roscoff a été mis à jour le 2026-04-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX