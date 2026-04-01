Anita Conti l’appel du large Cinéma Sainte Barbe Roscoff
Anita Conti l’appel du large Cinéma Sainte Barbe Roscoff vendredi 10 avril 2026.
Roscoff
Anita Conti l’appel du large
Cinéma Sainte Barbe 14B Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10 23:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Projection suivie d’une discussion avec l’équipe du film . .
Cinéma Sainte Barbe 14B Rue Yann d’Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne
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English : Anita Conti l’appel du large
L’événement Anita Conti l’appel du large Roscoff a été mis à jour le 2026-04-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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