ANITYA – L’IMPERMANENCE, INBAL BEN HAIM Théâtre National de Bretagne Rennes 3 – 5 juin Ille-et-Vilaine

Suspendue entre terre et air, la circassienne Inbal Ben Haim défie les lois de la gravité.

Suspendue entre terre et air, la circassienne Inbal Ben Haim défie les lois de la gravité.

Et si le poids de notre corps racontait une histoire ? Dans « Anitya – l’impermanence », Inbal Ben Haim repousse les limites du cirque en explorant la suspension, l’équilibre et l’apesanteur. Sur scène, avec la participation du public qui l’entoure, elle tisse et détisse les fils de cordes, tricote et évolue dans des matières en tension où chaque appui devient un défi aux lois de la physique pour modeler et transformer l’espace.

Entre envol et ancrage, le corps devient un instrument de mesure, oscillant entre abandon et résistance. Un spectacle fascinant, où la matière devient mémoire et où le cirque flirte avec la poésie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T20:00:00.000+02:00

1

https://www.t-n-b.fr/programmation/anitya-l-impermanence

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

