Jeu de Paume en Fête Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre pour les animations, certains ateliers et le buffet du midi (payant aux tarifs solidaires) sont sur inscription

Un évènement pensé collectivement pour que chacun·e puisse y trouver des animations à son goût !

** Découvrez la programmation de « Jeu de Paume en fête », prévu Samedi 13 juin de 9h30 à 18h !**

**Un évènement pensé collectivement pour que chacun·e puisse y trouver des animations à son goût ! **

L’ouverture de l’évènement se déroulera la veille (vendredi 12 juin à 20h30) avec un cabaret d’improvisation « Blob Fever » organisé par les Blob !

**Au programme de la journée festive :**

** Café des P’tits Trucs**

** Ateliers : théâtre, sophrologie, yoga, séniors, échecs,…**

** Spectacles de danse, contes musicaux, fanfare,…**

** Concerts,**

** Buffet XXL le midi,**

** Activités pour enfants, parcours sensoriel,**

** Des petits et grands jeux pour s’amuser en famille**

**Et bien d’autres surprises !**

**Buffet du midi (paiement sur place le jour de l’évènement aux tarifs solidaires : 5€, 10€ ou 15€ selon vos ressources)**

Découvrez la programmation et les modalités d’inscription aux ateliers, au buffet du midi et bien plus sur notre site internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00

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http://jeudepaumerennes.fr/jdp-en-fete

Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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