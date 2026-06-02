Jeu de Paume en Fête Jeu de Paume Rennes
Jeu de Paume en Fête Jeu de Paume Rennes samedi 13 juin 2026.
Jeu de Paume en Fête Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre pour les animations, certains ateliers et le buffet du midi (payant aux tarifs solidaires) sont sur inscription
Un évènement pensé collectivement pour que chacun·e puisse y trouver des animations à son goût !
** Découvrez la programmation de « Jeu de Paume en fête », prévu Samedi 13 juin de 9h30 à 18h !**
**Un évènement pensé collectivement pour que chacun·e puisse y trouver des animations à son goût ! **
L’ouverture de l’évènement se déroulera la veille (vendredi 12 juin à 20h30) avec un cabaret d’improvisation « Blob Fever » organisé par les Blob !
**Au programme de la journée festive :**
** Café des P’tits Trucs**
** Ateliers : théâtre, sophrologie, yoga, séniors, échecs,…**
** Spectacles de danse, contes musicaux, fanfare,…**
** Concerts,**
** Buffet XXL le midi,**
** Activités pour enfants, parcours sensoriel,**
** Des petits et grands jeux pour s’amuser en famille**
**Et bien d’autres surprises !**
**Buffet du midi (paiement sur place le jour de l’évènement aux tarifs solidaires : 5€, 10€ ou 15€ selon vos ressources)**
Découvrez la programmation et les modalités d’inscription aux ateliers, au buffet du midi et bien plus sur notre site internet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00
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http://jeudepaumerennes.fr/jdp-en-fete
Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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