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Atelier cuisine avec les Petites Cantines Jeu de Paume Rennes

Atelier cuisine avec les Petites Cantines Jeu de Paume Rennes

Atelier cuisine avec les Petites Cantines Jeu de Paume Rennes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Jeu de Paume

Adresse : 12 rue Saint Louis Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Atelier cuisine avec les Petites Cantines Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Sur inscription – Réalisez le repas du midi au cours d’un atelier !

Un atelier vous permettant de cuisiner au sein d’une petite équipe, partager un moment convivial en compagnie des Petites Cantines.
L’objectif étant de réaliser le repas prévu le midi à plus de 80 personnes.

**L’atelier est accessible sur inscription, samedi 13 juin de 9h30 à 12h.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00

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 https://www.helloasso.com/associations/association-jeu-de-paume-rennes/evenements/jeu-de-paume-en-fete

Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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