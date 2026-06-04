Atelier cuisine avec les Petites Cantines Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Sur inscription – Réalisez le repas du midi au cours d’un atelier !

Un atelier vous permettant de cuisiner au sein d’une petite équipe, partager un moment convivial en compagnie des Petites Cantines.

L’objectif étant de réaliser le repas prévu le midi à plus de 80 personnes.

**L’atelier est accessible sur inscription, samedi 13 juin de 9h30 à 12h.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/association-jeu-de-paume-rennes/evenements/jeu-de-paume-en-fete

Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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