Atelier cuisine avec les Petites Cantines Jeu de Paume Rennes
Atelier cuisine avec les Petites Cantines Jeu de Paume Rennes samedi 13 juin 2026.
Atelier cuisine avec les Petites Cantines Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Sur inscription – Réalisez le repas du midi au cours d’un atelier !
Un atelier vous permettant de cuisiner au sein d’une petite équipe, partager un moment convivial en compagnie des Petites Cantines.
L’objectif étant de réaliser le repas prévu le midi à plus de 80 personnes.
**L’atelier est accessible sur inscription, samedi 13 juin de 9h30 à 12h.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/association-jeu-de-paume-rennes/evenements/jeu-de-paume-en-fete
Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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