Café des P’tits Trucs Jeu de Paume Rennes
Café des P’tits Trucs Jeu de Paume Rennes samedi 13 juin 2026.
Café des P’tits Trucs Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Café parent-enfant – Avec le Café des P’tits Trucs
Et si vous preniez un moment convivial à partager avec vos enfants à l’occasion de « Jeu de Paume en fête » ?
Rendez-vous pour un café parent-enfant animé par les P’tits Trucs !
Au programme : Jeux et animations pour les enfants, livres à découvrir ensemble, temps d’échange et de discussion entre parents et café et viennoiseries pour se régaler !
Un moment simple, chaleureux et ouvert à tous !
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00
1
Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- PLAN A 3 COMEDIE DE RENNES Rennes 5 juin 2026
- Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture !, Super U Rennes Fougères, Rennes 5 juin 2026
- Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture ! Super U Rennes Fougères Rennes 5 juin 2026
- Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Rennes rue de Fougères Super U RENNES FOUGERES RENNES 5 juin 2026
- Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES FOUGERES Super U RENNES FOUGERES RENNES 5 juin 2026