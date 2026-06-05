Café des P’tits Trucs Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Café parent-enfant – Avec le Café des P’tits Trucs

Et si vous preniez un moment convivial à partager avec vos enfants à l’occasion de « Jeu de Paume en fête » ?

Rendez-vous pour un café parent-enfant animé par les P’tits Trucs !

Au programme : Jeux et animations pour les enfants, livres à découvrir ensemble, temps d’échange et de discussion entre parents et café et viennoiseries pour se régaler !

Un moment simple, chaleureux et ouvert à tous !

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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