Anna Stevens 4tet Le Melville Paris

Anna Stevens est une passionnée de Swing. Chanteuse et danseuse, elle s’exprime avec plaisir et engagement dans tout le répertoire des années 30 à 40. Avec son quintet composé de musiciens internationaux, ils revisitent Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Fats Waller, Sarah Vaughan, Mel Torme, Frank Sinatra et tous les plus grands noms du swing. Anna Stevens propose un répertoire joyeux et élégant avec une interprétation personnelle et sensible, en tissant une grande complicité avec le public.

Ce quintet joue sur les scènes du monde entier, que ce soit pour des festivals de jazz, pour des soirées de danses swing ou encore pour des événements de prestige comme le Bal de l’X à l’Opéra Garnier et les soirées de la Maison Dior .

Anna Stevens : chant

Bjorn Ingelstam : trompette

Galaad Moutoz : piano

Fabricio Nicolas-Garcia : contrebasse

Anna Stevens, passionnée de swing, chante et danse avec brio les classiques des années 30-40.

Le vendredi 12 juin 2026

de 21h00 à 23h30

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T21:00:00+02:00_2026-06-12T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5868



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