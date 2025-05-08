Anne Roumanoff Chalon-Sur-Saône Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Anne Roumanoff Chalon-Sur-Saône
samedi 28 mars 2026

Saône-et-Loire

Salle Marcel Sembat
1 Place Mathias
Chalon-sur-Saône
Saône-et-Loire

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

L’expérience de la vie

Le spectacle d’Anne Roumanoff

L’expérience de la vie ? C’est être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter ?

Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers.

Vous y croiserez notamment une coach américaine en relation de couple, vous entendrez une version revisitée des contes de fées, un poème sur les influenceurs et des commentaires savoureux sur l’actualité politique et sociale.

Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire. .

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

