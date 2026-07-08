ANNE ROUMANOFF L’ÂGE LIBRE SALLE HORIZON Muret
samedi 19 juin 2027 · SALLE HORIZON · Muret
Informations pratiques
Muret
ANNE ROUMANOFF L’ÂGE LIBRE
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : 41 – 41 – 49 EUR
41
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-19
fin : 2027-06-19
Date(s) :
2027-06-19
Dans son nouveau spectacle L’âge Libre, Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions.
Qu’elle incarne une complotiste exaltée, une québécoise qui anime un stage de réalignement personnel, une serveuse de café matcha, qu’elle s’interroge sur la disparition du sens de la nuance ou sur la vraie signification du mot extrême, Anne Roumanoff change de peau avec une aisance jubilatoire.
L’âge Libre est un spectacle plein d’autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle.
Trump, Macron, Poutine, l’inflation, Anne Roumanoff se révèle une fine observatrice du chaos moderne qu’elle décortique avec délectation. 41 .
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
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English :
In her new show, *L’Ége Libre*, Anne Roumanoff offers a humorous and biting take on the state of the contemporary world and its contradictions.
L’événement ANNE ROUMANOFF L’ÂGE LIBRE Muret a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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