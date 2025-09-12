Anne Roumanoff L’expérience de la vie Espace Jean Vilar Revin

Anne Roumanoff L’expérience de la vie Espace Jean Vilar Revin vendredi 20 mars 2026.

Anne Roumanoff L’expérience de la vie

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Anne Roumanoff dresse avec brio un portrait aussi drôle que lucide de notre époque dans un spectacle intelligent et mordant. Des livres de développement personnel aux relations amoureuses en passant par les réseaux sociaux et l’actualité internationale, Anne Roumanoff observe ses contemporains avec finesse et jubilation. Un spectacle intelligent et mordant pour rire de tout ce qui nous fait peur. Bon à savoir Durée 1h30 Tout public

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

English :

Anne Roumanoff brilliantly draws a portrait of our times that’s as funny as it is lucid, in a show that’s both intelligent and biting. From self-help books to relationships, social networks and international news, Anne Roumanoff observes her contemporaries with finesse and jubilation. An intelligent, biting show to laugh at everything that scares us. Good to know Running time 1h30 All audiences

German :

Anne Roumanoff zeichnet in einer intelligenten und bissigen Show ein ebenso witziges wie luzides Porträt unserer Zeit. Von Büchern zur Persönlichkeitsentwicklung über Liebesbeziehungen bis hin zu sozialen Netzwerken und internationalen Nachrichten beobachtet Anne Roumanoff ihre Zeitgenossen mit Scharfsinn und Schadenfreude. Eine intelligente und bissige Show, um über alles zu lachen, was uns Angst macht. Gut zu wissen Dauer 1h30 Alle Zuschauer

Italiano :

Anne Roumanoff dipinge brillantemente un ritratto dei nostri tempi tanto divertente quanto lucido, in uno spettacolo intelligente e pungente. Dai libri di auto-aiuto alle relazioni, dai social network alle notizie internazionali, Anne Roumanoff osserva i suoi contemporanei con finezza ed esultanza. Uno spettacolo intelligente e pungente che permette di ridere di tutto ciò che ci spaventa. Da sapere: Durata 1h30 Tutti i pubblici

Espanol :

Anne Roumanoff traza con brillantez un retrato de nuestro tiempo tan divertido como lúcido, en un espectáculo a la vez inteligente y mordaz. De los libros de autoayuda a las relaciones, pasando por las redes sociales y la actualidad internacional, Anne Roumanoff observa a sus contemporáneos con finura y júbilo. Un espectáculo inteligente y mordaz que te permite reírte de todo lo que te asusta. Conviene saberlo: Duración 1h30 Todos los públicos

