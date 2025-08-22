Randonnée Sentier George Sand

Randonnée Sentier George Sand 08500 Revin Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Sur la crête vous y verrez également la piste de décollage du parapente.A noter Circuit de 9 kmBalisage jauneDurée du parcours: 2h30Difficulté: moyenneDénivelé: 240 mètresAltitude: 370 mètresSachez que l’association revinoise Revin Rando Patrimoine organise des randonnées accompagnées pour les groupes (10 à 60 personnes)du 1er février au 30 septembre (hors période de chasse).Lors de vos promenades Empruntez les sentiers balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires.- Respectez les milieux naturels remarquables et fragiles et n’y provoquez aucun dégât.- Modérez la cueillette sauvage (le ramassage de certains végétaux et champignons est réglementé, renseignez-vous ).- Ne troublez pas la tranquillité des animaux. Gardez les chiens en laisse.- Soyez prudents en période de chasse (de septembre à janvier).- Respectez les panneaux délimitant les zones de chasse, les propriétés privées et les zones de culture.- Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage.- N’allumez pas de feux ou de barbecue en forêt.- N’abandonnez aucun détritus, soyez discrets et respectueux de l’environnement.- Attention aux engins agricoles et forestiers.

+33 3 24 42 92 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Respect the remarkable and fragile natural environments and do not cause any damage to them Moderate the wild harvest (the collection of certain plants and mushrooms is regulated, ask for information) Do not disturb the peace and quiet of the animals. Keep dogs on a leash Be careful during the hunting season (from September to January) Respect the signs delimiting hunting zones, private property and farming areas If you go alone, leave your itinerary with those around you Do not light fires or barbecue in the forest Do not leave any rubbish behind, be discreet and respectful of the environment Be careful with agricultural and forestry machinery.

Deutsch :

Auf dem Kamm sehen Sie auch die Startbahn für Gleitschirmflieger.Hinweis:9 km langer RundwegGelbe MarkierungDauer der Wanderung: 2,5 StundenSchwierigkeitsgrad: mittelHöhenunterschied: 240 MeterHöhe: 370 MeterWissen Sie, dass der Verein Revin Rando Patrimoine aus Revin vom 1. Februar bis 30. September (außerhalb der Jagdzeit) begleitete Wanderungen für Gruppen (10 bis 60 Personen) organisiert.Bei Ihren Wanderungen Benutzen Sie zu Ihrer Sicherheit die markierten Wege und halten Sie sich an die Richtung der Routen Respektieren Sie bemerkenswerte und empfindliche Naturräume und richten Sie keine Schäden an.- Mäßigen Sie das Sammeln von Wildpflanzen (das Sammeln bestimmter Pflanzen und Pilze ist reglementiert, informieren Sie sich).- Stören Sie nicht die Ruhe der Tiere. Halten Sie Hunde an der Leine.- Seien Sie während der Jagdzeit (September bis Januar) vorsichtig.- Beachten Sie die Schilder, die Jagdgebiete, Privatbesitz und Kulturlandschaften abgrenzen.- Wenn Sie alleine unterwegs sind, lassen Sie Ihre Umgebung wissen, wohin Sie gehen sollen.- Machen Sie im Wald kein Feuer und grillen Sie nicht.- Lassen Sie keinen Müll liegen, verhalten Sie sich diskret und respektieren Sie die Umwelt.- Achten Sie auf Land- und Forstwirtschaftsmaschinen.

Italiano :

Sulla cresta si vede anche la pista di decollo dei parapendii.Note:Circuito di 9 kmSegnalazioni gialleDurata del percorso: 2h30Difficoltà: mediaDifficoltà: 240 metriAltezza: 370 metriSi ricorda che l’associazione Revin Rando Patrimoine organizza escursioni guidate per gruppi (da 10 a 60 persone) dal 1° febbraio al 30 settembre (tranne durante la stagione della caccia) Rispettare i notevoli e fragili ambienti naturali e non arrecare loro alcun danno Moderare la raccolta selvatica (la raccolta di alcune piante e funghi è regolamentata, chiedere informazioni) Non disturbare la quiete degli animali Tenere i cani al guinzaglio Tenere i cani al guinzaglio Fare attenzione durante la stagione della caccia (da settembre a gennaio) Rispettare la segnaletica che delimita le zone di caccia, le proprietà private e le aree coltivate Se si va da soli, lasciare il proprio itinerario a chi ci circonda Non accendere fuochi o barbecue nella foresta Non lasciare rifiuti, essere discreti e rispettosi dell’ambiente Fare attenzione alle macchine agricole e forestali.

Español :

En la cresta también verá la pista de despegue de los parapentes.Nota:Circuito de 9 kmMarcaciones amarillasDuración del recorrido: 2h30Dificultad: mediaDificultad: 240 metrosAltitud: 370 metrosTenga en cuenta que la asociación Revin Rando Patrimoine organiza excursiones guiadas para grupos (de 10 a 60 personas) del 1 de febrero al 30 de septiembre (excepto durante la temporada de caza) Respetar los notables y frágiles entornos naturales y no causarles ningún daño Moderar la recolección silvestre (la recolección de ciertas plantas y hongos está regulada, pida información) No perturbar la tranquilidad de los animales Llevar los perros con correa Lleve a los perros con correa Tenga cuidado durante la temporada de caza (de septiembre a enero) Respete las señales que delimitan las zonas de caza, la propiedad privada y las áreas cultivadas Si va solo, deje su itinerario a los que le rodean No encienda fuegos ni barbacoas en el bosque No deje basura, sea discreto y respetuoso con el entorno Tenga cuidado con la maquinaria agrícola y forestal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme