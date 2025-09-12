Cirk’Ensemble 6 Espace Jean Vilar Revin

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

L’alchimie fonctionne toujours aussi bien alors partageons à nouveau cette nouvelle création ! Comme pour les cinq éditons précédentes, ce spectacle réuni des professionnels et des amateurs qui s’associent autour d’un projet commun, un temps fort où les différences s’effacent, où chacun a sa place. Venez les découvrir… Bon à savoir Durée 1h À partir de 6 ans

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

English :

The alchemy works as well as ever, so let’s share this new creation! As with the five previous editions, this show brings together professionals and amateurs to work together on a common project, a high point where differences are erased and everyone has their place. Come and discover them… Good to know Duration 1h From 6 years

German :

Die Alchemie funktioniert immer noch gut, also lassen Sie uns diese neue Kreation erneut teilen! Wie bei den fünf vorangegangenen Ausgaben vereint auch diese Aufführung Profis und Amateure, die sich um ein gemeinsames Projekt herum zusammenschließen, ein Highlight, bei dem die Unterschiede verschwinden und jeder seinen Platz hat. Kommen Sie und entdecken Sie sie… Gut zu wissen Dauer 1 Std. Ab 6 Jahren

Italiano :

L’alchimia funziona bene come sempre, quindi condividiamo questa nuova creazione! Come nelle cinque edizioni precedenti, questo spettacolo riunisce professionisti e dilettanti per lavorare a un progetto comune, un punto culminante in cui le differenze vengono cancellate e ognuno ha il suo posto. Venite a scoprirli… Buono a sapersi Durata 1 ora A partire dai 6 anni

Espanol :

La alquimia funciona tan bien como siempre, ¡así que compartamos esta nueva creación! Como en las cinco ediciones anteriores, este espectáculo reúne a profesionales y aficionados para trabajar en un proyecto común, un punto álgido donde las diferencias se borran y todos tienen su lugar. Venga a descubrirlos… Conviene saber Duración 1 hora A partir de 6 años

