Visite ornithologique intégrale STEP

Revin Ardennes

Gratuit

Date(s) :

2026-04-15

Du bassin des Marquisades à celui de Whitaker, nous partons accompagnés d’un ornithologue, en quête des oiseaux présents. Rendez-vous Lieu communiqué lors de l’inscription. Horaires Journée Pique-nique pris en commun. GRATUIT et ouvert à tous. Inscription obligatoire www.amisparcardennes.org Renseignements 06 38 82 13 50

Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 6 38 82 13 50

English :

From the Marquisades basin to the Whitaker basin, we’ll be accompanied by an ornithologist, in search of the birds present. Meeting point Place communicated upon registration. Times: All day Picnic lunch. FREE and open to all. Registration required: www.amisparcardennes.org Information: 06 38 82 13 50

L’événement Visite ornithologique intégrale STEP Revin a été mis à jour le 2026-02-25 par Ardennes Tourisme