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Anne Roumanoff – nouveau spectacle Le Bacchus Rennes

mardi 29 septembre 2026 · Le Bacchus · Rennes

Anne Roumanoff – nouveau spectacle Le Bacchus Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

Anne Roumanoff – nouveau spectacle Le Bacchus Rennes 29 et 30 septembre

« L’âge Libre » est un spectacle plein d’autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-29T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-30T22:15:00.000+02:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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