Anne Tuffigo Centre des Expositions du Mans Le Mans

Anne Tuffigo au Forum.

Après une première tournée à guichet fermé ayant réuni plus de 6000 personnes, Anne Tuffigo repart en tournée avec la conférence Les Signes de l’Au-delà

Anne Tuffigo est médium, écrivaine et conférencière.

Si elle découvre très jeune qu’elle a le don de communiquer avec les défunts, ce n’est qu’en 2004 à la suite du décès de sa mère et alors qu’elle mène une brillante carrière de professeure de Lettres modernes qu’elle décide de mettre ses capacités médiumniques au service des autres.

Elle s’installe comme médium spirite à Paris et donne de nombreuses conférences à travers la France.

Programme

– Les signes de l’au-delà avec questions-réponses

– Contact défunts

IMPORTANT ;

– Pour le contact avec les défunts, merci de venir avec une copie de la photo (et non une photo originale, la photo ne vous sera pas rendu après la séance), sans enveloppe, et la déposer dans l’urne à votre disposition à l’entrée de la salle

– Seuls quelques contacts médiumniques seront établis dans le temps imparti et sur tirage au sort.

– Les séances sont interdites aux mineurs, aux personnes dont l’équilibre émotionnel serait fragile, de même que les personnes suivies pour des dépressions sévères ou des troubles de la personnalité.

– Il est impératif d’attendre 12 mois après le départ d’un défunt avant d’établir un contact. De même qu’il est possible que votre défunt ne se présente pas pour différentes raisons ou qu’un autre défunt se présente.

RDV au Forum le 20 mars 2026. .

