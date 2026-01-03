Année internationale du pastoralisme en Chaîne des Puys Lieu-dit La Font de l’Arbre Orcines

Orcines

Année internationale du pastoralisme en Chaîne des Puys

Orcines Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-05-13

L’année 2026 a été consacrée par l’ONU Année internationale du pastoralisme . Tout au long de l’année, découvrez l’histoire particulière du pastoralisme dans les monts Dômes au travers d’une programmation riches et variées.

.

Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The UN has declared 2026 the International Year of Pastoralism . Throughout the year, discover the special history of pastoralism in the Monts Dômes through a rich and varied program.

L’événement Année internationale du pastoralisme en Chaîne des Puys Orcines a été mis à jour le 2026-04-22 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme