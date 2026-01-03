Année internationale du pastoralisme en Chaîne des Puys Lieu-dit La Font de l’Arbre Orcines
Année internationale du pastoralisme en Chaîne des Puys Lieu-dit La Font de l’Arbre Orcines mercredi 13 mai 2026.
Orcines
Année internationale du pastoralisme en Chaîne des Puys
Orcines Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-05-13
L’année 2026 a été consacrée par l’ONU Année internationale du pastoralisme . Tout au long de l’année, découvrez l’histoire particulière du pastoralisme dans les monts Dômes au travers d’une programmation riches et variées.
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Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr
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English :
The UN has declared 2026 the International Year of Pastoralism . Throughout the year, discover the special history of pastoralism in the Monts Dômes through a rich and varied program.
L’événement Année internationale du pastoralisme en Chaîne des Puys Orcines a été mis à jour le 2026-04-22 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme