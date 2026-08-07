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AGENDA · Romans-sur-Isère

Année Sévigné Lecture, conférence et démonstration autour de l’éventail Place aux herbes Romans-sur-Isère

mercredi 11 novembre 2026 · Place aux herbes · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place aux herbes
Adresse
Hôtel de Clérieu
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Année Sévigné Lecture, conférence et démonstration autour de l’éventail

Place aux herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 15:00:00
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

– lecture des lettres de la Marquise de Sévigné
– conférence Histoire et symbolique des éventails
– Démonstration de fabrication d’un éventail par Frédéric Manuel gay
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Place aux herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74  contact@romans-patrimoine.com

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English :

– Reading of letters from the Marquise de Sévigné
– Lecture: History and Symbolism of Fans
– Demonstration of fan-making by Frédéric Manuel Gay

L’événement Année Sévigné Lecture, conférence et démonstration autour de l’éventail Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme

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