Année Sévigné Lecture, conférence et démonstration autour de l’éventail Place aux herbes Romans-sur-Isère
mercredi 11 novembre 2026 · Place aux herbes · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Année Sévigné Lecture, conférence et démonstration autour de l’éventail
Place aux herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 15:00:00
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
– lecture des lettres de la Marquise de Sévigné
– conférence Histoire et symbolique des éventails
– Démonstration de fabrication d’un éventail par Frédéric Manuel gay
.
Place aux herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com
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English :
– Reading of letters from the Marquise de Sévigné
– Lecture: History and Symbolism of Fans
– Demonstration of fan-making by Frédéric Manuel Gay
L’événement Année Sévigné Lecture, conférence et démonstration autour de l’éventail Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme
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