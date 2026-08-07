Année Sévigné Lecture, conférence et démonstration autour de l’éventail Place aux herbes Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Année Sévigné Lecture, conférence et démonstration autour de l’éventail

Place aux herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 15:00:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

– lecture des lettres de la Marquise de Sévigné

– conférence Histoire et symbolique des éventails

– Démonstration de fabrication d’un éventail par Frédéric Manuel gay

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Place aux herbes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com

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English :

– Reading of letters from the Marquise de Sévigné

– Lecture: History and Symbolism of Fans

– Demonstration of fan-making by Frédéric Manuel Gay

L’événement Année Sévigné Lecture, conférence et démonstration autour de l’éventail Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme