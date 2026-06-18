ANNÉES 80 PARTY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Fanny Rinaldi Visan
ANNÉES 80 PARTY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Fanny Rinaldi Visan samedi 15 août 2026.
Visan
ANNÉES 80 PARTY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN !
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
️ Menu 22 €
Moins de 10 ans 11 €
Salade fraîcheur
Saucisse de Toulouse à la provençale
Riz pilaf
Dessert
Vin à volonté
Infos & Réservations (avant le 13 Août) 04 90 41 95 99
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Set Menu: 22 ?
Children under 10: 11 ?
Fresh Salad
Toulouse Sausage Provençal-Style
Pilaf rice
Dessert
All-you-can-drink wine
Information & Reservations (before August 13): 04 90 41 95 99
L’événement ANNÉES 80 PARTY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Visan (Vaucluse)
- Paëlla, karaoké et initiation Line Dance Visan 4 juillet 2026
- Évasion en Camion Vintage au Cœur des Vignes Domaine de Lucéna Visan 7 juillet 2026
- Soirée duo pop rock live Fanny Rinaldi Visan 11 juillet 2026
- BRAZIL ‘A ROCK LE DUO Fanny Rinaldi Visan 11 juillet 2026
- SOIREE DJ Fanny Rinaldi Visan 14 juillet 2026