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ANNÉES 80 PARTY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Fanny Rinaldi Visan

ANNÉES 80 PARTY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Fanny Rinaldi Visan samedi 15 août 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 22 22

Visan

ANNÉES 80 PARTY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN !

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

️ Menu 22 €
Moins de 10 ans 11 €
Salade fraîcheur
Saucisse de Toulouse à la provençale
Riz pilaf
Dessert
Vin à volonté
Infos & Réservations (avant le 13 Août) 04 90 41 95 99
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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99  accueil@campingvisan.com

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English :

? Set Menu: 22 ?
Children under 10: 11 ?
Fresh Salad
Toulouse Sausage Provençal-Style
Pilaf rice
Dessert
All-you-can-drink wine
Information & Reservations (before August 13): 04 90 41 95 99

L’événement ANNÉES 80 PARTY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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