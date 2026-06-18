SOIRÉE 100 % FRENCHY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Fanny Rinaldi Visan
SOIRÉE 100 % FRENCHY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Fanny Rinaldi Visan mardi 18 août 2026.
Visan
SOIRÉE 100 % FRENCHY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN !
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
️ Menu 18,50 €
Moins de 10 ans 11 €
Soupe au pistou
Fromage
Dessert
Infos & Réservations (avant le 17 Août) 04 90 41 95 99
Camping de l’Hérein Restaurant La Gam’l à César Visan
879 Route de Bouchet, 84820 Visan
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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
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English :
? Set Menu: 18.50 ?
Children under 10: 11 ?
Pistou soup
Cheese
Dessert
Information & Reservations (before August 17) 04 90 41 95 99
Camping de l’Hérein ? La Gamél à César Restaurant ? Visan
879 Route de Bouchet, 84820 Visan
L’événement SOIRÉE 100 % FRENCHY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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