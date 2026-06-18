SOIRÉE 100 % FRENCHY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Fanny Rinaldi Visan mardi 18 août 2026.

Visan

SOIRÉE 100 % FRENCHY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN !

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

️ Menu 18,50 €

Moins de 10 ans 11 €

Soupe au pistou

Fromage

Dessert

Infos & Réservations (avant le 17 Août) 04 90 41 95 99

Camping de l’Hérein Restaurant La Gam’l à César Visan

879 Route de Bouchet, 84820 Visan

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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com

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English :

? Set Menu: 18.50 ?

Children under 10: 11 ?

Pistou soup

Cheese

Dessert

Information & Reservations (before August 17) 04 90 41 95 99

Camping de l’Hérein ? La Gamél à César Restaurant ? Visan

879 Route de Bouchet, 84820 Visan

L’événement SOIRÉE 100 % FRENCHY AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes