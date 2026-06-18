Soire DJ année ‘s 80 Fanny Rinaldi Visan
Soire DJ année ‘s 80 Fanny Rinaldi Visan mardi 11 août 2026.
Visan
Soire DJ année ‘s 80
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
☀️ SUMMER KARAOKÉ AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN !
️ Menu 20 €
Moules à volonté
Frites maison à volonté
Dessert Infos & Réservations (avant le 9 Août) 04 90 41 95 99
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
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English :
?? SUMMER KARAOKE AT THE CAMPING DE L’HÉREIN IN VISAN!
? Price: 20 ?
Mussels—all-you-can-eat
Homemade fries—all-you-can-eat
Dessert Info & Reservations (before August 9): 04 90 41 95 99
L’événement Soire DJ année ‘s 80 Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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