Soire DJ année ‘s 80 Fanny Rinaldi Visan

Visan

Soire DJ année ‘s 80

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

☀️ SUMMER KARAOKÉ AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN !

️ Menu 20 €

Moules à volonté

Frites maison à volonté

Dessert Infos & Réservations (avant le 9 Août) 04 90 41 95 99

.

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?? SUMMER KARAOKE AT THE CAMPING DE L’HÉREIN IN VISAN!

? Price: 20 ?

Mussels—all-you-can-eat

Homemade fries—all-you-can-eat

Dessert Info & Reservations (before August 9): 04 90 41 95 99

L’événement Soire DJ année ‘s 80 Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes