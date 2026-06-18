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Soire DJ année ‘s 80 Fanny Rinaldi Visan

Soire DJ année ‘s 80 Fanny Rinaldi Visan mardi 11 août 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20

Visan

Soire DJ année ‘s 80

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

☀️ SUMMER KARAOKÉ AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN !
️ Menu 20 €
Moules à volonté
Frites maison à volonté
Dessert Infos & Réservations (avant le 9 Août) 04 90 41 95 99
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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99  accueil@campingvisan.com

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English :

?? SUMMER KARAOKE AT THE CAMPING DE L’HÉREIN IN VISAN!
? Price: 20 ?
Mussels—all-you-can-eat
Homemade fries—all-you-can-eat
Dessert Info & Reservations (before August 9): 04 90 41 95 99

L’événement Soire DJ année ‘s 80 Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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