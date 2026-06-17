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Summer Karaoke Camping de l’Hérein Visan

Summer Karaoke Camping de l’Hérein Visan mardi 11 août 2026.

Lieu : Camping de l'Hérein

Adresse : 879 Route de Bouchet

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Visan

Summer Karaoke

Camping de l’Hérein 879 Route de Bouchet Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Soirée karaoke au camping l’Hérein avec restauration sur place
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Camping de l’Hérein 879 Route de Bouchet Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 

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English :

Karaoke night at L’Hérein Campground with on-site dining

L’événement Summer Karaoke Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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