Summer Karaoke Camping de l’Hérein Visan

Visan

Summer Karaoke

Camping de l’Hérein 879 Route de Bouchet Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Soirée karaoke au camping l’Hérein avec restauration sur place

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Camping de l’Hérein 879 Route de Bouchet Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99

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English :

Karaoke night at L’Hérein Campground with on-site dining

L’événement Summer Karaoke Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes