Soirée Karaoké Fanny Rinaldi Visan
Soirée Karaoké Fanny Rinaldi Visan samedi 8 août 2026.
Visan
Soirée Karaoké
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 19 – 19 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
SOIRÉE GITANE AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN !
Paëlla
Dessert
Menu 19,50 €
Moins de 10 ans 11 €
Informations & Réservations (avant le 7 Août) 04 90 41 95 99
Camping de l’Hérein Restaurant La Gam’l à César Visan
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
GYPSY EVENING AT THE CAMPING DE L’H%C9REIN IN VISAN!
Pa%EBlla
Dessert
Menu: 19.50 ?
Children under 10: 11 ?
Information & Reservations (before August 7): 04 90 41 95 99
Camping de l’Hérein La Gamél à César Restaurant Visan
L’événement Soirée Karaoké Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Visan (Vaucluse)
- Paëlla, karaoké et initiation Line Dance Visan 4 juillet 2026
- Évasion en Camion Vintage au Cœur des Vignes Domaine de Lucéna Visan 7 juillet 2026
- Soirée duo pop rock live Fanny Rinaldi Visan 11 juillet 2026
- SOIREE DJ Fanny Rinaldi Visan 14 juillet 2026
- Fête Nationale et soirée DJ Fanny Rinaldi Visan 14 juillet 2026