Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Karaoké Fanny Rinaldi Visan

Soirée Karaoké Fanny Rinaldi Visan samedi 8 août 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 19 19

Visan

Soirée Karaoké

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

SOIRÉE GITANE AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN !
Paëlla
Dessert
Menu 19,50 €
Moins de 10 ans 11 €
Informations & Réservations (avant le 7 Août) 04 90 41 95 99
Camping de l’Hérein Restaurant La Gam’l à César Visan
  .

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99  accueil@campingvisan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GYPSY EVENING AT THE CAMPING DE L’H%C9REIN IN VISAN!
Pa%EBlla
Dessert
Menu: 19.50 ?
Children under 10: 11 ?
Information & Reservations (before August 7): 04 90 41 95 99
Camping de l’Hérein La Gamél à César Restaurant Visan

L’événement Soirée Karaoké Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Visan (Vaucluse)