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Line dance party Fanny Rinaldi Visan

Line dance party Fanny Rinaldi Visan samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Visan

Line dance party

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Spectacle et initiation au line dance, au camping l’Hérein. Restauration sur place
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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 

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English :

Line dance show and introductory lesson at L’H%E9rein Campground. Food available on site

L’événement Line dance party Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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