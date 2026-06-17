Line dance party Fanny Rinaldi Visan
Line dance party Fanny Rinaldi Visan samedi 25 juillet 2026.
Visan
Line dance party
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Spectacle et initiation au line dance, au camping l’Hérein. Restauration sur place
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99
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English :
Line dance show and introductory lesson at L’H%E9rein Campground. Food available on site
L’événement Line dance party Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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