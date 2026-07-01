Cinéma en plein air Visan
mardi 28 juillet 2026 · Visan
Informations pratiques
Visan
Cinéma en plein air
71 rue des écoles Visan Vaucluse
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28 23:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Cinéma en plein air dans la cour de l’école du village
Film projeté Les enfants de la résistance
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71 rue des écoles Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 61 frepvisan@wanadoo.fr
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English :
Open-air movie screening in the village schoolyard
Featured film: The Children of the Resistance
L’événement Cinéma en plein air Visan a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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