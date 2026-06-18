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SPECTACLE ET INITIATION Fanny Rinaldi Visan

SPECTACLE ET INITIATION Fanny Rinaldi Visan samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 18 18

Visan

SPECTACLE ET INITIATION

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

SOIRÉE LINE DANCE PARTY À VISAN
Menu 18 €
Enfants de moins de 10 ans 11 €
• Tartiflette
• Salade verte
• Dessert
Réservations (avant le 24 juillet) & informations 04 90 41 95 99
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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99  accueil@campingvisan.com

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English :

LINE DANCE PARTY EVENING IN VISAN
Menu: 18 ?
Children under 10: 11 ?
? Tartiflette
? Green salad
? Dessert
Reservations (before July 24) & information: 04 90 41 95 99

L’événement SPECTACLE ET INITIATION Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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