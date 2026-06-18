SPECTACLE ET INITIATION Fanny Rinaldi Visan
SPECTACLE ET INITIATION Fanny Rinaldi Visan samedi 25 juillet 2026.
Visan
SPECTACLE ET INITIATION
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
SOIRÉE LINE DANCE PARTY À VISAN
Menu 18 €
Enfants de moins de 10 ans 11 €
• Tartiflette
• Salade verte
• Dessert
Réservations (avant le 24 juillet) & informations 04 90 41 95 99
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LINE DANCE PARTY EVENING IN VISAN
Menu: 18 ?
Children under 10: 11 ?
? Tartiflette
? Green salad
? Dessert
Reservations (before July 24) & information: 04 90 41 95 99
L’événement SPECTACLE ET INITIATION Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Visan (Vaucluse)
- Paëlla, karaoké et initiation Line Dance Visan 4 juillet 2026
- Évasion en Camion Vintage au Cœur des Vignes Domaine de Lucéna Visan 7 juillet 2026
- Soirée BBQ Pétanque Fanny Rinaldi Visan 7 juillet 2026
- Soirée duo pop rock live Fanny Rinaldi Visan 11 juillet 2026
- BRAZIL ‘A ROCK LE DUO Fanny Rinaldi Visan 11 juillet 2026