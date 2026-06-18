SPECTACLE ET INITIATION Fanny Rinaldi Visan

Visan

SPECTACLE ET INITIATION

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

SOIRÉE LINE DANCE PARTY À VISAN

Menu 18 €

Enfants de moins de 10 ans 11 €

• Tartiflette

• Salade verte

• Dessert

Réservations (avant le 24 juillet) & informations 04 90 41 95 99

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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com

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English :

LINE DANCE PARTY EVENING IN VISAN

Menu: 18 ?

Children under 10: 11 ?

? Tartiflette

? Green salad

? Dessert

Reservations (before July 24) & information: 04 90 41 95 99

L’événement SPECTACLE ET INITIATION Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes