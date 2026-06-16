Visan à Rosé Place de la Coconière Visan lundi 27 juillet 2026.

Visan

Visan à Rosé

Place de la Coconière Maison du Tourisme et des produits du terroir Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 19:00:00

fin : 2026-07-27 20:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Dégustations de vin, petite restauration et musique. Vins en provenance du domaine de Lauribert et du Domaine de La Gontarde, music par le groupe Behind the Sun.

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Place de la Coconière Maison du Tourisme et des produits du terroir Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

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English :

Wine tastings, light refreshments, and music. Wines from the Lauribert estate and the Domaine de La Gontarde; music by the band Behind the Sun.

L’événement Visan à Rosé Visan a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes