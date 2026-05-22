La guinguiette des Vins de visan place du chateau Visan
La guinguiette des Vins de visan place du chateau Visan vendredi 24 juillet 2026.
Visan
La guinguiette des Vins de visan
place du chateau 66 rue du chateau Visan Vaucluse
Tarif : – – EUR
gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Une soirée festive et conviviale au cœur du village de Visan pour découvrir les vins de l’appellation dans une ambiance guinguette dégustations, musique, gourmandises et douceur des soirées d’été provençales
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place du chateau 66 rue du chateau Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 20 06 38 syndicatdesvigneronsdevisan@gmail.com
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English :
A festive and convivial evening in the heart of the village of Visan to discover the wines of the appellation in a guinguette atmosphere: tastings, music, delicacies and the softness of Provençal summer evenings
L’événement La guinguiette des Vins de visan Visan a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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