La guinguiette des Vins de visan place du chateau Visan

Visan

La guinguiette des Vins de visan

place du chateau 66 rue du chateau Visan Vaucluse

Tarif : – – EUR

gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Une soirée festive et conviviale au cœur du village de Visan pour découvrir les vins de l’appellation dans une ambiance guinguette dégustations, musique, gourmandises et douceur des soirées d’été provençales

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place du chateau 66 rue du chateau Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 20 06 38 syndicatdesvigneronsdevisan@gmail.com

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English :

A festive and convivial evening in the heart of the village of Visan to discover the wines of the appellation in a guinguette atmosphere: tastings, music, delicacies and the softness of Provençal summer evenings

L’événement La guinguiette des Vins de visan Visan a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes