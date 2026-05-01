Journées portes ouvertes à l’aérodrome de Valréas Visan aérodrome de Valréas Visan Visan

Visan

Journées portes ouvertes à l’aérodrome de Valréas Visan

aérodrome de Valréas Visan 1253 chemin des Abeillers Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Deux journées pour découvrir l’aviation, les loisirs, les métiers, les aéronefs. Démonstrations, participation de la BA 115, baptêmes de l’air, restauration sur place (food-truck, crêpes et gaufres). Repas paëlla sur inscription préalable le samedi soir

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aérodrome de Valréas Visan 1253 chemin des Abeillers Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 91 71 contact@achc.fr

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English :

Two days to discover aviation, leisure activities, professions and aircraft. Demonstrations, participation of BA 115, first flights, on-site catering (food-truck, crêpes and waffles). Paëlla meal on Saturday evening by prior arrangement

L’événement Journées portes ouvertes à l’aérodrome de Valréas Visan Visan a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes