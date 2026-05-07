Fête Médiévale de Visan soirée spectacle de feu le samedi sur la place du Château Visan

Visan

Fête Médiévale de Visan

soirée spectacle de feu le samedi sur la place du Château dans le vieux village de Visan Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Un we de fête médiévales dans tout le village de Visan où vous trouverez un marché médiéval, campement, musique dans les rues, démonstrations diverses, déambulations, concerts de harpe, jonglerie et grands spectacles de combat et de feu.

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soirée spectacle de feu le samedi sur la place du Château dans le vieux village de Visan Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

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English :

A we of medieval festivities throughout the village of Visan, featuring a medieval market, encampment, music in the streets, various demonstrations, wanderings, harp concerts, juggling and large-scale fire and combat shows.

L’événement Fête Médiévale de Visan Visan a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes